В ЦПД опровергли, что Трамп полностью отменил санкции против российских компаний, снимая ограничения с Сирии

Российские компании, которые поддерживают войну против Украины, остаются под санкциями США, подчеркнули в ЦПД (Фото: imrussia.org)

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп снял санкции против российских банков и компаний . Там уточнили, что указ американского лидера касался отмены сирийского санкционного списка.

«В сети распространяются манипулятивные сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы полностью отменил санкции против российских банков и компаний, в частности государственной компании Рособоронэкспорт. На самом деле указ президента США от 30 июня 2025 года, на который ссылаются в этих сообщениях, касался отмены сирийского санкционного списка», — говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что санкции, которые были введены против российских лиц за участие в войне против Украины и сотрудничество с Ираном, остаются неизменными.

Как пояснили в Центре противодействия дезинформации, некоторые российские компании действительно изъяли из сирийского санкционного списка, однако подавляющее большинство из них остается в украинском и иранском списках. В частности компания Рособоронэкспорт остается под санкциями США.

30 июня Дональд Трамп подписал указ, которым отменил ряд санкций против Сирии с целью «поддержания стабильности и мира в стране». Указ прекращает действие многих ограничений, введенных предыдущими администрациями, однако сохраняет санкции против диктатора Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, участников наркотрафика, лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ и проиранских вооруженных группировок.

В тот же день в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) отметили, что из-за снятия Трампом санкций против Сирии они автоматически оказались сняты с части российских банков и компаний — тех, что принадлежат экс-главе Калмыкии Кирсану Илюмжинову.

Илюмжинова, который также известен как бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в 2015 году американские власти обвинили в поддержке режима Асада. Тогда же его активы в пределах США были заморожены. Сам он называл свое включение в американский санкционный список «неожиданным».

Под санкциями США тогда оказались и другие российские компании — банк Русский финансовый альянс, принадлежащий Илюмжинову (его лишили лицензии в 2016-м), Темпбанк (его лишили лицензии в 2017-м), иранский Мир Бизнес Банк, РФК-Банк, Промсырьемпорт, Рособоронэкспорт, Глобальные концепции групп, Global Vision Group, СТГ Логистик, Маритайм Ассистанс" и многие другие.

Сам Илюмжинов в комментарии российским пропагандистам из Интерфакса подтвердил, что президент Трамп подписал указ о снятии с него санкций, и заявил, что «готов встретиться с президентом США, если тот пригласит его в Вашингтон».