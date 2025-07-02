Вместе с Сирией президент Трамп снял санкции с некоторых российских компаний, среди них бизнес экс-главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова (Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo)

Из-за снятия президентом США Дональдом Трампом 1 июля санкций против Сирии они автоматически оказались сняты с части российских банков и компаний — тех, что принадлежат экс-главе Калмыкии Кирсану Илюмжинову.

Такая информация содержится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC), сообщает The Moscow Times.

При этом, президент Трамп оставил в силе санкции против бывшего диктатора страны Башара Асада, членов его семьи и сторонников его режима, который был свергнут в декабре 2024 года. В релизе OFAC говорится, что США стремятся к «стабильной, единой и мирной Сирии», которая не предоставляет убежища террористическим организациям и обеспечивает защиту прав религиозных и этнических меньшинств. Кроме того, президент Белого дома поручил госсекретарю Марко Рубио пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма.

Илюмжинова, который также известен как бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в 2015 году американские власти обвинили в поддержке режима Асада. Тогда же его активы в пределах США были заморожены. Сам он называл свое включение в американский санкционный список «неожиданным».

«Я связываю это с тем, что веду очень активную международную деятельность. В частности, бывал в Северной Корее, Сирии, встречался с Башаром Асадом», — утверждал Илюмжинов.

Под санкциями США тогда оказались и другие российские компании — принадлежащий Илюмжинову банк Русский финансовый альянс (был лишен лицензии в 2016-м), Темпбанк (был лишен лицензии в 2017-м), иранский Мир Бизнес Банк, РФК-Банк, Промсырьемпорт, Рособоронэкспорт, Глобальные концепции групп, Global Vision Group, СТГ Логистик, Маритайм Ассистанс и многие другие.

Сам Илюмжинов в комментарии российским пропагандистам из Интерфакса подтвердил, что президент Трамп подписал указ о снятии с него санкций и заявил, что «готов встретиться с президентом США, если тот пригласит его в Вашингтон».

В то же время украинский нардеп (Евросолидарность) Алексей Гончаренко заявил, что отмена санкций касается только «сирийского» пакета, в то же время Рособоронэкспорт и российские банки остались под антироссийскими санкциями. Эту информацию также подтвердили в Центре противодействия дезинформации.

30 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отменил ряд санкций против Сирии с целью «поддержания стабильности и мира в стране».

Указ прекращает действие многих ограничений, введенных предыдущими администрациями, однако сохраняет санкции против диктатора Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, участников наркотрафика, лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ и проиранских вооруженных группировок.

Как позднее уточнили в Белом доме, кроме отмены санкций, указ президента Трампа предусматривает пересмотр признания группировки Хаят Тахрир аш-Шам (HTS) иностранной террористической организацией, а также инициирует переоценку статуса Сирии как государства-спонсора терроризма.

«Указ поручает государственному секретарю изучить возможности для ослабления санкций в Организации Объединенных Наций с целью поддержания стабильности в Сирии», — сообщили чиновники.

1 июля глава МИД Сирии Асад аль-Шибани приветствовал такое решение президента Трампа и заявил, что указ президента США программы санкций против Сирии «откроет двери к долгожданной реконструкции и развитию».