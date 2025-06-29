Линдси Грэм заявил, что Трамп поддерживает законопроект о 500% пошлин для стран, которые торгуют с Россией

Линдси Грэм подтвердил, что Дональд Трамп впервые поддержал его законопроект о санкциях против России, когда они играли в гольф 28 июня (Фото: Lindsey Graham via X)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является автором законопроекта о 500% пошлин на товары из стран, торгующих с Россией , заявил, что президент США Дональд Трамп впервые его поддержал.

В эфире ABC News Грэм напомнил, что суть законопроекта заключается в том, что США введут 500% пошлин на товары стран, которые покупают российские товары и не помогают Украине.

«Индия и Китай покупают 70% российской нефти, они поддерживают военную машину на ходу. У моего законопроекта 84 соавторов… Вчера впервые президент Трамп сказал мне, что время продвигать законопроект», — заявил Грэм.

По его словам, президент США заявил ему об этом, когда они играли в гольф, и отметил, что Трамп назвал его ответственным за то, чтобы эти меры были реализованы.

Грэм сообщил, что законопроект должен быть принят после июльского перерыва в работе Конгресса, который заканчивается 6 июля.

Также сенатор сказал, что окончательное решение о введении санкций против России будет принимать Трамп, а законопроект лишь даст ему «инструмент, которого у него нет».

Грэм также отметил, что цель введения санкций против России — вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

1 апреля издание The Washington Times сообщило, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

5 июня автор законопроекта, республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат вскоре планирует принять закон о разрушительных санкциях против РФ, учитывая действия российского диктатора Владимира Путина.

7 июня Politico сообщало, что законопроект о новых санкциях США против России, вероятно, существенно смягчат перед тем, как его примут.

6 июня газета The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма значительно смягчить законопроект о санкциях против России.

WSJ отмечала, что законопроект, поддержанный более чем 80 сенаторами, предлагает ввести санкции в отношении ключевых российских чиновников и секторов, а также штрафы для стран, которые ведут бизнес с Москвой. Однако американский президент опасается, что это может нанести ущерб его цели «возрождения отношений между США и Россией», писали журналисты.

