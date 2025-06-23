Рютте заверил, что Украина будет упомянута в итоговом коммюнике саммита НАТО

В финальной декларации нынешнего саммита НАТО , который состоится 24−25 июня в Гааге, Украина будет упомянута.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции 23 июня в Гааге, Нидерландах, где будет проходить саммит Альянса в течение следующих двух дней, передает корреспондентка NV.

«В коммюнике, которое сейчас согласовано послами, вы найдете важные формулировки по Украине, в частности те, что свяжут оборонные расходы [которые вырастут у стран НАТО на 5% ВПП] до 2035 года — с Украиной и необходимостью, чтобы Украина могла продолжать борьбу. Это четкое обязательство союзников», — заявил он.

По его словам, по состоянию на конец июня, на Украину уже была аккумулирована военная помощь в размере 35 миллиардов евро, в то время как за весь прошлый год расходы были на уровне 50 млрд евро.

«Это свидетельствует о том, что эта сумма скорее увеличивается, чем уменьшается», — добавил он.

Всего на саммите НАТО лидеры примут три основных решения, которые будут подтверждены в итоговой декларации:

1) соглашение о новом плане инвестиций в оборону, в частности повышение расходов на оборону до 5% ВВП, как на этом настаивает президент США Дональд Трамп;

2) решение об увеличении объемов производства вооружения странами НАТО;

3) подтверждение долгосрочной поддержки Украины союзниками.

Однако, в финальном тексте, вероятно, не будет подтверждения Альянсом стремления Киева приобрести членство в НАТО. Хотя и на всех предыдущих саммитах говорилось о том, что путь Украины необратим.

Комментируя такое развитие событий еще в начале июня, Рютте заявлял, что все предыдущие решения Альянса остаются в силе и после саммита в Гааге.

«Вашингтонское коммюнике остается в силе. Поэтому необратимый путь Украины в НАТО остается, и по моей оценке, будет оставаться в силе после саммит», — сказал тогда генсек.

Ранее Politico утверждало, что на саммите НАТО в Гааге не будет заседания, на котором должны были обсудить ситуацию в Украине. В частности, причиной издание назвало измененный график президента США Дональда Трампа.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сих пор не уверен, поедет ли на саммит НАТО в Гааге, однако добавил, что вероятность этого очень велика.

По словам дипломатов Альянса, Зеленского пригласили на официальный ужин для лидеров, который устраивает король Нидерландов вечером 24 июня. На нем также может присутствовать президент США Дональд Трамп.

17 июня газета The Guardian написала, что некоторые украинские чиновники после саммита G7 в Канаде не уверены, стоит ли Владимиру Зеленскому ехать на саммит НАТО.

Как писало издание, украинские дипломаты остались разочарованными из-за отказа Трампа сделать приоритетом Украину на встрече G7. В Киеве также говорят, что пока нет никаких гарантий, что в Гааге будет Трамп.