Байден пропустит ужин глав государств и правительств на саммите НАТО — CNN 12 июля, 01:50 Джо Байден (Фото:REUTERS/Кевин Ламарк)

Президент США Джо Байден пропустит ужин глав государств и правительств на саммите НАТО в Вильнюсе. Вместо него будет присутствовать госсекретарь Энтони Блинкен.

Про це повідомляє CNN.



На запитання журналістів, які подорожують з президентом США, про причину, офіційний представник заявив, що президент «має чотири повних дні офіційних справ і готується до великої промови завтра на додаток до ще одного дня на саміті».

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Щодо розкладу Байдена, то у понеділок він зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком на Даунінг-стріт, 10 і королем Чарльзом у Віндзорському замку перед поїздкою до Вільнюса, а у вівторок взяв участь у низці зустрічей лідерів на саміті.

У середу він виступить з промовою у Вільнюсі, а потім вирушить до Гельсінкі, де в четвер візьме участь у саміті лідерів країн Північної Європи і відповість на запитання під час прес-конференції.

У вівторок, 11 липня, у литовському Вільнюсі відкрився дводенний саміт НАТО.

У саміті беруть участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції (розблокувати членство останньої нарешті погодилася Туреччина).