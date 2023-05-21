Байден и Зеленский провели пресс-конференции на полях саммита G7 — видео

21 мая, 12:56
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

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В воскресенье, 21 мая, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию на полях саммита Большой семерки в японском городе Хиросима.

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Представляем вашему вниманию запись трансляции с ответами главы Белого дома на наиболее животрепещущие вопросы мировой политики, среди которых важное место занимает тема российской агрессии против Украины, в том числе ядерные угрозы кремлевского режима.

Зеленский в свою очередь отвечал на вопросы о контрнаступлении ВСУ, появлении на вооружении F-16 и ситуации в Бахмуте.

https://www.youtube.com/watch?v=xfRkarsY-rM
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Япония Джо Байден Хиросима G7 Владимир Зеленский Саммит G7

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