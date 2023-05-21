Байден и Зеленский провели пресс-конференции на полях саммита G7 — видео 21 мая, 12:56 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

В воскресенье, 21 мая, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию на полях саммита Большой семерки в японском городе Хиросима.

Представляем вашему вниманию запись трансляции с ответами главы Белого дома на наиболее животрепещущие вопросы мировой политики, среди которых важное место занимает тема российской агрессии против Украины, в том числе ядерные угрозы кремлевского режима.

Зеленский в свою очередь отвечал на вопросы о контрнаступлении ВСУ, появлении на вооружении F-16 и ситуации в Бахмуте.

