«Исторический момент». Зеленский объяснил, как передача Украине F-16 повлияет на архитектуру безопасности во всем мире 21 мая, 08:56 Владимир Зеленский настаивает на принципе превентивной безопасности (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский констатирует усиление возможностей Украины для защиты от российской агрессии, отмечая при этом, что для защиты демократии от подобного режимов необходимо большее.

Об этом он сказал в своей речи во время встречи с лидерами стран Большой семерки в японской Хиросиме после своего визита в Саудовскую Аравию.

«В мире были попытки игнорировать и пренебрегать тем, что мы ценим. Но сейчас это невозможно. Сейчас наша сила растет. И каждый, кто может пожелать агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ. И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность того, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России. Но достаточно ли этого? Демократия нуждается в большем», — заявил глава государства.

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По его словам, чрезвычайно важным на сегодняшний день является «принцип превентивной безопасности», который мог бы отбить у агрессора желание посягать на территориальную целостность других государств.

«Многие годы мы слышали, будто Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которые якобы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. „Петриоты“ в руках украинцев показали, на что способна демократия. Мы с вами вместе доказали, что вопрос не в том, сколько ракет есть у нашего общего врага, а в том, сколько систем ПВО есть у нас», — подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем он добавил, что воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе, в связи с чем призвал предоставить Украине истребители F-16.

«Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и в мире», — резюмировал украинский президент.

Кроме того, Зеленский отдельно поблагодарил лидеров G7 за уже оказанную Украине поддержку.

Благодарю вас, господин Президент Байден, что ты наполняешь содержанием глобальный бренд безопасности для демократии! Спасибо за лидерство, за оружие, за решение о тренировках пилотов. Я верю, что крылья нашей общей свободы будут очевидно самыми крепкими в мире! Спасибо обеим партиям Конгресса и вашей, господин Президент, команде и всем свободолюбивым американским сердцам.

Благодарю тебя, Олаф, господин Канцлер, за твою решимость, которая меняет историю в пользу демократии, за долговременную оборонную и финансовую поддержку Украины, которая дает устойчивость всей нашей свободной Европе. Спасибо твоим коллегам в правительстве, спасибо Бундестагу и всему народу Германии.

Благодарю тебя, Риши, господин Премьер-министр, за твою энергию, которая придает нам более дальновидные и более дальнобойные возможности. Верю, что твое лидерство поможет дать очевидную силу праву, когда вместе с нашими партнерами создадим трибунал по агрессии России. Спасибо твоим коллегам-министрам, британскому парламенту и всему британскому народу.

Благодарю тебя, Эммануэль, господин Президент, за то, что ты бережешь ценности Республики и что поддержка Францией Украины является проявлением уважения к свободе народов, к равенству в международных отношениях, к братству между людьми. Спасибо, Франция!

Благодарю Джорджи Мэлони (Премьер-минитр — ред.) за то, что сила ее характера придает силы нам всем. Благодарю итальянское правительство, парламент и всех итальянцев, которые поддерживают защиту наших людей.

Благодарю тебя, Джастин, господин Премьер-министр, за умение быть первым во многих вопросах и за то, что в каждом вопросе мы находим общий язык. Очень важно довести до результатов нашу совместную работу по разминированию в Украине, это действительно сохраняет жизнь. Благодарю весь политический класс и весь народ Канады, который так ценит мир.

Спасибо тебе, Шарль, спасибо тебе, Урсула, за то, что под вашим руководством евроинституции стали больше, чем институтами. Когда-то говорили, что ЕС — это бюрократия. Вы говорите, что наше объединение держится не на бюрократии, а на общих ценностях, которые дают нам сильный курс!

Благодарю вас, Фумио, господин Премьер-министр, за очевидное лидерство Японии в Азии в защите международного права, благодарю за всестороннюю поддержку со стороны вашего государства и ваших людей.