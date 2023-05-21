США объявили о новом пакете помощи. Зеленский встретился с Байденом на саммите G7
Зеленский и Байден (Фото:Владимир Зеленский/Телеграм)
Во время рабочего визита в Японию для участия в саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом.
Об этом сообщает CNN.
«Президент США Джо Байден встречается с украинским лидером Владимиром Зеленским в Хиросиме на полях саммита G7», — пишет издание.
На официальном сайте Пентагона говорится о том, что Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине.
В пакет войдут:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боеприпасы с лазерным наведением;
- мостовые системы;
- бронированные медицинские машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- тепловизионные системы;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Стоимость пакета — $375 миллионов долларов.
Байден добавил, что новые санкции против РФ обеспечат давление на диктатора Владимира Путина, чтобы привлечь его сторонников к ответственности.
Он выразил поддержку справедливого мира в Украине и заявил, что территориальная целостность и суверенитет страны не подлежат обсуждению.
«То, чего вы достигли, является вопросом всего мира, и мы в восторге от того, что вы сделали до сих пор. Вместе со всей G7 мы за Украину, и я обещаю, что мы никуда не уйдем», — сказал Байден.