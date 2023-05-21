США объявили о новом пакете помощи. Зеленский встретился с Байденом на саммите G7

21 мая, 09:12
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Зеленский и Байден (Фото:Владимир Зеленский/Телеграм)

Зеленский и Байден (Фото:Владимир Зеленский/Телеграм)

Во время рабочего визита в Японию для участия в саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщает CNN.

«Президент США Джо Байден встречается с украинским лидером Владимиром Зеленским в Хиросиме на полях саммита G7», — пишет издание.

На официальном сайте Пентагона говорится о том, что Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине.

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В пакет войдут:

  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды;
  • противотанковые управляемые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • боеприпасы с лазерным наведением;
  • мостовые системы;
  • бронированные медицинские машины;
  • грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • тепловизионные системы;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

Стоимость пакета — $375 миллионов долларов.

Байден добавил, что новые санкции против РФ обеспечат давление на диктатора Владимира Путина, чтобы привлечь его сторонников к ответственности.

Он выразил поддержку справедливого мира в Украине и заявил, что территориальная целостность и суверенитет страны не подлежат обсуждению.

«То, чего вы достигли, является вопросом всего мира, и мы в восторге от того, что вы сделали до сих пор. Вместе со всей G7 мы за Украину, и я обещаю, что мы никуда не уйдем», — сказал Байден.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Джо Байден Военная помощь G7 Встреча Владимир Зеленский

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