США объявили о новом пакете помощи. Зеленский встретился с Байденом на саммите G7 21 мая, 09:12 Зеленский и Байден (Фото:Владимир Зеленский/Телеграм)

Во время рабочего визита в Японию для участия в саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщает CNN.

«Президент США Джо Байден встречается с украинским лидером Владимиром Зеленским в Хиросиме на полях саммита G7», — пишет издание.

На официальном сайте Пентагона говорится о том, что Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине.

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В пакет войдут:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

артиллерийские снаряды;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боеприпасы с лазерным наведением;

мостовые системы;

бронированные медицинские машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

тепловизионные системы;

запчасти и другое полевое оборудование.



Стоимость пакета — $375 миллионов долларов.

Байден добавил, что новые санкции против РФ обеспечат давление на диктатора Владимира Путина, чтобы привлечь его сторонников к ответственности.

Он выразил поддержку справедливого мира в Украине и заявил, что территориальная целостность и суверенитет страны не подлежат обсуждению.

«То, чего вы достигли, является вопросом всего мира, и мы в восторге от того, что вы сделали до сих пор. Вместе со всей G7 мы за Украину, и я обещаю, что мы никуда не уйдем», — сказал Байден.

