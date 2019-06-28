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Трамп и Меркель обсудили на G20 поддержку экономических реформ в Украине

Сегодня, 10:53
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REUTERS / Kevin Lamarque

Встреча Трампа и Меркель в G20

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель встретились на саммите большой двадцатки в Осаке и обсудили поддержку экономических реформ в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп с Меркель обсудили широкий круг вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию в Ливии и регионе Сахель, и поддержку экономических реформ в Украине.

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Также поднимались вопросы переговоров с Китаем и установления справедливых стандартов для глобальной торговли.

Теги:   Саммит G20 Ангела Меркель Дональд Трамп

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