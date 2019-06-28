Господство олигархов устарело: Туск резко раскритиковал Путина из-за заявлений о либералах Сегодня, 13:16 840 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Issei Kato Дональд Туск REUTERS/Issei Kato

Президент Европейского совета Дональд Туск раскритиковал президента РФ Владимира Путина из-за его высказываний о том, что либерализм «устарел».

Об этом сообщает Euractiv.

Путин заявил, что «либеральная идея» сейчас «конфликтует» с тем, чего хотят люди во всем мире.

«(Либералы) не могут просто диктовать никому ничего, как они пытались сделать в течение последних десятилетий», — сказал он, поскольку популистские движения получают поддержку в Европе и США.

Путин раскритиковал решение канцлера Германии Ангелы Меркель разрешить беженцам жить в ФРГ и похвалил президента США Дональда Трампа за его усилия, направленные на остановку потока мигрантов из Мексики.

«Эта либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Что мигранты могут убивать, грабить и насиловать безнаказанно, потому что их права как мигрантов должны быть защищены», — сказал он.

«Либеральная идея устарела. Она вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения».

В свою очередь Туск во время саммита G20 заявил, что «категорически не согласен с главным аргументом, что либерализм является устаревшим».

«Тот, кто утверждает, что либеральная демократия является устаревшей, также утверждает, что свободы устаревшие, верховенство права устаревшее и права человека устаревшие», — добавил он.

По словам Туска, это «важнейшие и трепетные ценности» для европейцев.

«Я считаю, что действительно устаревшими являются авторитаризм, культ личности, господство олигархов, даже если иногда они кажутся эффективными», — сказал Туск.