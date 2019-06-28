Петр Чернышов
Libra не взлетит
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Светлана Ройз
10 правил для родителей. Как уберечь своего ребенка
Ярослава Гресь
Никто не имеет на это права. Что должна знать каждая женщина
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Господство олигархов устарело: Туск резко раскритиковал Путина из-за заявлений о либералах

Сегодня, 13:16
840
Цей матеріал також доступний українською

REUTERS/Issei Kato

Дональд Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск раскритиковал президента РФ Владимира Путина из-за его высказываний о том, что либерализм «устарел».

Об этом сообщает Euractiv.

Путин заявил, что «либеральная идея» сейчас «конфликтует» с тем, чего хотят люди во всем мире.

«(Либералы) не могут просто диктовать никому ничего, как они пытались сделать в течение последних десятилетий», — сказал он, поскольку популистские движения получают поддержку в Европе и США.

Путин раскритиковал решение канцлера Германии Ангелы Меркель разрешить беженцам жить в ФРГ и похвалил президента США Дональда Трампа за его усилия, направленные на остановку потока мигрантов из Мексики.

«Эта либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Что мигранты могут убивать, грабить и насиловать безнаказанно, потому что их права как мигрантов должны быть защищены», — сказал он.

«Либеральная идея устарела. Она вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения».

В свою очередь Туск во время саммита G20 заявил, что «категорически не согласен с главным аргументом, что либерализм является устаревшим».

«Тот, кто утверждает, что либеральная демократия является устаревшей, также утверждает, что свободы устаревшие, верховенство права устаревшее и права человека устаревшие», — добавил он.

По словам Туска, это «важнейшие и трепетные ценности» для европейцев.

«Я считаю, что действительно устаревшими являются авторитаризм, культ личности, господство олигархов, даже если иногда они кажутся эффективными», — сказал Туск.

Теги:   Либерализм Владимир Путин Дональд Туск

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Страны

Вчера, 20:02

img
Названа официальная причина крушения Ан-148 в Подмосковье
Политика

Вчера, 22:19

img
Зеленский уволил главу Днепропетровской ОГА — указ
Футбол

Вчера, 19:20

img
Ведущий игрок сборной Украины дал согласие итальянскому клубу на переход — СМИ

ТОП 3

Геополитика

26 июня, 19:41

img
Семь национальных делегаций объявили демарш из-за возвращения РФ в ПАСЕ
23015
Геополитика

26 июня, 21:36

img
Избран новый генсек Совета Европы
8108
Геополитика

Вчера, 07:32

img
Волкер прокомментировал отвод украинских сил в Станице Луганской
7450