Глава Татарстана пожаловался, что ему не дали выйти из самолета в Молдове

17 апреля, 21:13
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Рустам Минниханов (Фото:скриншот видео / Gagauznews / Telegram)

Рустам Минниханов (Фото:скриншот видео / Gagauznews / Telegram)

Глава Татарстана Рустам Минниханов пожаловался, что в понедельник, 17 апреля, его не пустили в Молдову.

Telegram-канал Gagauznews опубликовал обращение Минниханова из салона самолета. Тот заявил, что прилетел в Кишинев по приглашению кандидата на пост главы Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдовы Александра Суходольского, которые недавно приезжали в Татарстан, но его не пустили якобы из-за того, что «молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами».

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Суходольский заявил кремлевским пропагандистам ТАСС, что ждал Минниханова в аэропорту «со всеми документами», но того не выпустили из самолета и отказали во въезде. В пограничной полиции Молдовы опровергли информацию о том, что Минниханов объявлен персоной нон грата.

«За последние сутки въезд в Республику Молдову был запрещен нескольким иностранным гражданам по причине того, что они не выполнили условия разрешения на пересечение государственной границы… Люди не смогли объяснить цель своей поездки, путались в заявлениях, а также предоставили противоречивую информацию о цели визита в нашу страну», — сообщили в службе.

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Пограничная полиция добавила, что поддержка кандидата на местных выборах не является веской причиной для въезда, и они «обратились к российским чиновникам с просьбой воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Молдова Татарстан Кишинев

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