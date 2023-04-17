Глава Татарстана пожаловался, что ему не дали выйти из самолета в Молдове 17 апреля, 21:13 Рустам Минниханов (Фото:скриншот видео / Gagauznews / Telegram)

Глава Татарстана Рустам Минниханов пожаловался, что в понедельник, 17 апреля, его не пустили в Молдову.

Telegram-канал Gagauznews опубликовал обращение Минниханова из салона самолета. Тот заявил, что прилетел в Кишинев по приглашению кандидата на пост главы Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдовы Александра Суходольского, которые недавно приезжали в Татарстан, но его не пустили якобы из-за того, что «молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами».



Видео дня

Суходольский заявил кремлевским пропагандистам ТАСС, что ждал Минниханова в аэропорту «со всеми документами», но того не выпустили из самолета и отказали во въезде. В пограничной полиции Молдовы опровергли информацию о том, что Минниханов объявлен персоной нон грата.



«За последние сутки въезд в Республику Молдову был запрещен нескольким иностранным гражданам по причине того, что они не выполнили условия разрешения на пересечение государственной границы… Люди не смогли объяснить цель своей поездки, путались в заявлениях, а также предоставили противоречивую информацию о цели визита в нашу страну», — сообщили в службе.



Пограничная полиция добавила, что поддержка кандидата на местных выборах не является веской причиной для въезда, и они «обратились к российским чиновникам с просьбой воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны».