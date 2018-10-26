Румынская церковь прокомментировала спор между Константинополем и РПЦ

Румынская православная церковь прокомментировала спор между Константинополем и РПЦ из-за автокефалии Украинской церкви.

Священный Синод Румынской церкви призвал Вселенский патриархат и РПЦ найти общее решение в возникшей ситуации вокруг автокефалии УПЦ и сохранить единство веры и "пастырской административной свободы".

"Румынская церковь подчеркивает, что единство может поддерживаться посредством взаимной ответственности и сотрудничества между местными православными церквями, а также путем развития диалога и сосуществования", - цитирует заявление Синода греческое издание Оrthodoxia.info.

Добавим, что по мнению СМИ, Иерусалимский патриарх уже поддержал Константинополь в конфликте с РПЦ из-за автокефалии Украинской церкви.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.