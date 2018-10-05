05 октября 2018, пятница

Вселенский патриархат обосновал право даровать автокефалию Украинской церкви: Опубликован полный перевод документа

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Вселенский Патриарх Варфоломей

Вселенский Патриарх Варфоломей

Киевская православная богословская академия опубликовала полный перевод исследования Вселенского патриархата, в котором он обосновал свое исключительное право даровать автокефалию Украинской православной церкви.

Согласно документам, в 1686 году право рукоположения (хиротонии) митрополита Киевского было предоставлено патриарху Московскому временно, исходя из церковной икономии, с сохранением всех прав митрополии, которыми она обладала ранее.

"Подчинение Киевской митрополии состоялось "по снисхождению" и "из соображений икономии", учитывая конкретные исторические обстоятельства периода и из-за большого расстояния, так и войны между двумя царствами", - сказано в документе.

Во Вселенском патриархате добавили, что выданное тогдашним патриархом Дионисием разрешение на рукоположение было получено под "сильным давлением". 

О сохранении Киевской митрополии под юрисдикцией Вселенского патриарха свидетельствовало требование к митрополиту Киевскому поминать первоначально Вселенского патриарха во время литургии. 

В материале упомянуты ущемления прав Киевской митрополии со стороны Москвы, которые происходили в то время, когда "Вселенский патриархат переживал сложные времена и никак не мог противодействовать чинимым "обидам". 

С оригиналом исследования Вселенский трон и церковь Украины - говорят документы можно ознакомиться по ссылке.

В РПЦ же заявили, что Константинопольский патриархат представляет недостоверные сведения об истории церкви в Украине, и для утверждения истины нужна серьезная научная дискуссия с использованием архивных документов.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время  богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается. 

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Также Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.

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