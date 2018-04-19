Генерал НАТО встретился с руководителем Генштаба России

Встреча Скаппаротти и Герасимова в Баку 19 апреля

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скаппаротти в четверг, 19 апреля, провел переговоры с главой Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым.

Генералы Скаппаротти и Герасимов на встрече в Баку (Азербайджан) согласились продолжать использовать военные линии связи в будущем.

"Разговор был сосредоточен на вопросах военной позиции и учений. Эта личная встреча демонстрирует четкую взаимную заинтересованность поддерживать военные связи, приспосабливаться к политике диалога и прозрачности НАТО", - говорится в отчете пресс-службы альянса.

Click the link to read about the meeting today between Gen. Curtis M. Scaparrotti, NATO SACEUR, and Gen. Valery Gerasimov, Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation and First Deputy Minister of Defence in Baku, Azerbaijan. https://t.co/T3aeX362rj pic.twitter.com/TSHggDRrpL - SHAPE Public Affairs (@SHAPE_NATO) 19 апреля 2018 г.

В НАТО напомнили, что эта встреча состоялась после разговора в сентябре прошлого года в Баку при участии Герасимова и председателя Военного комитета НАТО Петера Павела.

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