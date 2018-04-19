Генерал НАТО встретился с руководителем Генштаба России

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Встреча Скаппаротти и Герасимова в Баку 19 апреля
@SHAPE_NATO

Встреча Скаппаротти и Герасимова в Баку 19 апреля

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скаппаротти в четверг, 19 апреля, провел переговоры с главой Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым.

Генералы Скаппаротти и Герасимов на встрече в Баку (Азербайджан) согласились продолжать использовать военные линии связи в будущем.

"Разговор был сосредоточен на вопросах военной позиции и учений. Эта личная встреча демонстрирует четкую взаимную заинтересованность поддерживать военные связи, приспосабливаться к политике диалога и прозрачности НАТО", - говорится в отчете пресс-службы альянса.

В НАТО напомнили, что эта встреча состоялась после разговора в сентябре прошлого года в Баку при участии Герасимова и председателя Военного комитета НАТО Петера Павела.

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Напомним, ранее на фоне обострения двусторонних отношений в Североатлантическом альянсе потребовали от РФ предоставить Великобритании объяснения по поводу отравления в Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипаля.

18 апреля впервые в истории Украины в стране состоялось выездное заседание Военного комитета НАТО на уровне военных представителей.

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