НАТО потребовало от России объяснений относительно отравления Скрипаля

В НАТО выразили свою солидарность с Лондоном

В Североатлантическом альянсе потребовали от РФ предоставить Великобритании объяснения по поводу отравления в Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипаля.

Об этом говорится в соответствующем заявлении НАТО, подписанном всеми его членами, передает DW.

В документе отмечается, что отравление бывшего российского шпиона однозначно является "нарушением международных правил и договоренностей".

Таким образом в Альянсе выразили свою солидарность с Лондоном, который считает, что за данным преступлением стоит Москва.

Кроме того, в НАТО предложили поддержку в расследования этого дела.

Ранее сообщалось, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

По имеющимся данным, они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.