В Украине впервые провели выездное заседание военного комитета НАТО

В НАТО следят за ситуацией вокруг границ Украины

Впервые в истории Украины в стране состоялось выездное заседание Военного комитета НАТО на уровне военных представителей.

Об этом рассказал руководитель Львовской ОГА Олег Синютка.

Знаковая для украинской стороны встреча проходила в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в среду, 18 апреля во Львове.

Председатель Военного Комитета НАТО генерал Петр Павел заверил в поддержке Украины.

"Мы будем продолжать нашу работу, мы надеемся, что будет поддержка Украины со стороны НАТО", - подчеркнул Петр Павел.

Украинская власть отметила, что последние опросы среди соотечественников свидетельствуют о росте симпатий к планам вступления страны в альянс. В частности, по словам главы ОГА, среди жителей Львовской области такая поддержка достигла 80%.

Отметим, выездное заседание проводят с целью продолжения военно-политического диалога между Украиной и НАТО, обсуждения приоритетных направлений развития военного сотрудничества и ознакомления делегации НАТО с изменениями ситуации безопасности в Украине и вокруг границ.

Напомним, 9 марта стало известно о предоставлении Украине статус страны-аспиранта - официального признания стремления Украины получить полноценное членство в Альянсе.

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