19 октября 2018, пятница

РПЦЗ разорвала евхаристическое общение с Константинополем

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РПЦЗ - самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата (иллюстративное фото)

РПЦЗ - самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата (иллюстративное фото)

Русская православная церковь заграницей разорвала евхаристическое общение с Константинополем из-за автокефалии Украинской церкви.

18 октября Синод РПЦЗ поддержал решение РПЦ разорвать евхаристическое общение с Константинополем из-за автокефалии Украинской церкви.

"Евхаристическое общение с Константинополем в настоящее время невозможно – как для архиереев и духовенства, так и для мирян. Пока нынешняя ситуация будет оставаться неизменной, духовенство нашей Церкви не может служить в любом приходе Константинопольской Церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в наших храмах. Также мирянам не дозволяется причащаться Святых Христовых Таин в храмах Константинопольского Патриархата", - сказано в заявлении РПЦЗ.

Решение Вселенского патриарха эта самоуправляемая церковь в составе РПЦ назвала "незаконным".

РПЦЗ - самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата (с 17 мая 2007 года). Возникла в начале 1920-х годов как российская православная эмигрантская церковная организация. Основная часть приходов находится в США.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь, представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

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