Путин начал репрессии против службы ФСБ, которая снабжала его данными о ситуации в Украине — Медуза 11 марта, 19:03 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные дают отпор агрессору на всех направлениях (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Российский диктатор Владимир Путин начал репрессии против так называемой 5-й службы ФСБ, сообщает издание Медуза.

5-я служба (Служба оперативной информации и международных связей) отвечает за связи ФСБ РФ с иностранными партнерами, в том числе с американскими ведомствами. Внутри нее существует Департамент оперативной информации (ДОИ), выполняющий функции внешней разведки спецслужбы, пишут журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган. Как сообщается, оперативники ДОИ занимались подрывной деятельностью в Украине и собирали развединформацию на ее территории.



По информации журналистов, именно 5-я служба отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине перед полномасштабным вторжением РФ 24 февраля.



Источники Солдатова и Бороган сообщили, что сейчас руководство 5-й службы, в частности, генерал Сергей Беседа и его заместитель, отправлено под домашний арест:

«Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию».

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