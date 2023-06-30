Украина должна показать результаты контрнаступления перед саммитом НАТО, но каждый метр стоит жизней — Зеленский 30 июня, 23:01 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Партнеры Украины ожидают успехов контрнаступления перед саммитом НАТО в Вильнюсе, но каждый метр освобожденной территории стоит жизней защитников. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью испанским СМИ, передает RTVE.

«Перед саммитом [НАТО в Вильнюсе 11 июля] мы должны показать результаты, но каждый метр стоит жизни», — сказал он.



Глава государства рассказал, что планы контрнаступления защитников Украины в последние месяцы замедлились из-за проливных дождей. Он призвал партнеров продолжать поддерживать Украину оружием. Зеленский отметил, что во время осеннего контрнаступления, «при всем уважении к союзникам», «артиллерия опоздала».

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«Мы остановились, потому что не могли наступать. Наступление означало бы потерю людей, а у нас не было артиллерии», — подчеркнул он и повторил, что Украина в первую очередь ценит жизни своих защитников.



Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление продолжается «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

«Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки, или что-то такое. Каждый день, каждый метр дается кровью», — подчеркнул он.



Заместительница министра обороны Анна Маляр ранее рассказала, что Силы обороны перехватили стратегическую инициативу по всему фронту и уверенно идут вперед по флангам вокруг Бахмута, а также продвигаются на юге.

29 июня Маляр сообщала, что защитники Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи, на последнем — продвинулись на 1300 метров.