«Зачистка от террористов». Эрдоган обвинил РФ в невыполнении обязательств в Сирии 22 ноября, 00:43 Эрдоган и Путин на саммите ШОС, сентябрь 2022 года (Фото:REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполнила договоренности в Сирии.

Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.



Турецкий президент напомнил о договоренностях 2019 года, заключенных в Сочи, согласно которым Россия взяла на себя ответственность по зачистке отдельных районов Сирии от, по словам Эрдогана, террористов.

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«К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами сделаем необходимые шаги против террористов», - сказал Эрдоган.

"Именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по 12 объектам террористов в сирийском Кобане. Это часть сделок, которые будут продолжены», — добавил турецкий президент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа приехал в Сочи на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Эрдоган обсудил с главой кремлевского режима возможные боевые действия на севере Сирии.