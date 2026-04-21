«Поздно, Вася, пить боржоми». Мельник в Совбезе ООН обратился к Небензе, который назвал украинцев «расходным материалом»

21 апреля, 15:43
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник (Фото: МИД Украины)

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник (Фото: МИД Украины)

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник отреагировал на заявления постпреда России Василия Небензи, который назвал украинцев «расходным материалом», сообщает Укринформ.

Мельник обратился к Небензе и России в целом: «Поздно, Вася, пить боржомы», добавив на английском: «Когда почки уже отказали».

Дипломат также призвал США и европейских партнеров увеличить санкционное давление на Россию, в частности в энергетическом секторе, и поддержать принятие новой резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня. Мельник призвал США «не ослаблять, а усиливать санкции» в отношении российского энергетического экспорта. Он отметил, что исключения для продажи российской нефти могут привести к дополнительным 10 миллиардам долларов поступлений для России только в апреле.

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«"Кто-то верит, что эти сверхприбыли пойдут на финансирование школ, больниц или санитарии? Они будут финансировать войну России на уничтожение против Украины», — подчеркнул он, добавив, что этих средств хватит для производства до полумиллиона смертоносных шахедов.

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Мельник также призвал США больше полагаться на «кнут», а не «пряник» в политике в отношении России, подчеркнув необходимость принуждения к миру. Он обратился к европейским союзникам с призывом ликвидировать российский теневой флот, который помогает обходить санкции: «Эту лазейку нужно закрыть навсегда».

Дипломат также призвал страны Глобального юга присоединиться к санкционному режиму в отношении российских энергоносителей. Он предложил ЕС повысить военную помощь Украине до 1% ВВП, что, по его мнению, станет мощным сигналом Москве о проигрыше главы Кремля Владимира Путина в этой войне.

Мельник отметил, что переговорный процесс заблокирован Россией уже два месяца, и призвал к решительным действиям в Совете Безопасности ООН. Европейские члены, по его словам, должны подготовить проект резолюции о немедленном прекращении огня и обмена пленными по принципу «всех на всех».

В свою очередь во время выступления на заседании Совбеза ООН Небензя назвал украинцев «расходным материалом» и обвинил Запад в «использовании Украины в контексте войны».

В своем выступлении Небензя также упоминал интервью начальника Генштаба Бельгии Фредерика Вансина, утверждая, что тот якобы заявлял о «выигрыше времени» для подготовки Европы к войне с Россией. По версии российской стороны, именно за это Киев получает финансовую помощь от Запада.

«Простые украинцы — расходный материал», — заявил Небензя.

Также российский дипломат утверждал, что в Европе рассматривают возможность возвращения украинских беженцев, в частности мужчин, и активно наращивают производство вооружений.

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Во время этого же заседания Небензя демонстративно не обращал внимание на выступление украинской делегации, в том числе когда постпред Украины при ООН Андрей Мельник озвучивал данные о жертвах среди гражданского населения вследствие российских обстрелов.

«Я могу продолжать этот большой список российских преступлений, но, к сожалению, для некоторых в этом зале эти ужасные факты являются лишь рутинной статистикой военных действий и не вызывают необходимой реакции, чтобы поставить Россию на место. Этому равнодушию следует положить конец», — добавил Мельник.

16 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что Украина вынесет на обсуждение в Совбезе ООН массированный удар РФ 15−16 апреля, в результате которого получили ранения более 100 человек, 17 — погибли.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Андрей Мельник Василий Небензя ООН Совбез ООН Война России против Украины

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