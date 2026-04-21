Мельник в Совбезе ООН жестко ответил Небензе на ложь об украинской армии

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия пытается разжигать вражду и раскалывать украинское общество, тогда как сама сталкивается с большими потерями и проблемами с мобилизацией.

Об этом сообщает Укринформ.

Мельник прокомментировал заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи относительно беспокойства Украины смещением международного внимания с российской войны на Ближний Восток.

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Мельник подчеркнул, что именно Украина «протягивает руку практической помощи» партнерам в регионе Персидского залива, помогая защищать энергетическую инфраструктуру от ударов иранских дронов и ракет, поддерживаемых Россией.

Он также заявил, что Москва является ключевым союзником тегеранского режима и использует право вето, чтобы блокировать важные решения по свободе судоходства в Ормузском проливе.

Отдельно украинский дипломат призвал российскую сторону «прекратить ныть и врать» и задуматься над ситуацией внутри самой армии РФ.

«Вместо распространения дезинформации об украинской армии, направленной на разжигание вражды и раскола в нашем обществе, возможно, господин Небензя должен был бы задуматься над тревожной реальностью внутри вооруженных сил России», — отметил постпред.

По его словам, Россия ежемесячно теряет не менее 30−35 тысяч военных, а боевые потери уже превышают запланированные объемы контрактного набора. Мельник также заявил, что Кремль испытывает трудности с привлечением добровольцев и все больше полагается на принуждение, давление на уязвимые категории населения, заключенных, мигрантов и наемников.