Две волны комбинированных ударов: Россия за сутки атаковала Украину 659 дронами и 44 ракетами

Российский шахед над Киевом, 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Войска страны-агрессора России в период с 07:00 15 апреля по 07:00 16 апреля осуществили две волны комбинированных атак по территории Украины с применением 703 воздушных целей. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Россия атаковала Украину 659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, а также 44 ракетами:

19 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400;

20 крылатыми ракетами Х-101;

5 крылатыми ракетами Искандер-К.

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По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона Украины обезвредила 667 российских целей:

19 крылатых ракет Х-101;

8 баллистических Искандер-М/С-400;

4 крылатые ракеты Искандер-К;

636 дронов.

В результате атаки зафиксировано попадание 12 ракет и 20 дронов на 26 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.

Воздушные силы предупредили, что в небе над Украиной остаются несколько БпЛА РФ.

Ночью 16 апреля в ряде регионе раздавались взрывы. В Киеве в результате массированной атаки четыре человека погибли, более 48 — пострадали.

В Одессе в результате атаки восемь погибших и 16 раненых. Также оккупанты массированно ударили по Днепру, два человека погибли, еще 30 — пострадали. Сообщается о попадании в Харькове.