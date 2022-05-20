Путин в тупике, он не может остановить войну и не может ее выиграть — начальник ГУР Буданов 20 мая, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сказал, что российский диктатор Владимир Путин сейчас загнан в угол. Свое мнение он высказал в интервью газете The Wall Street Journal.

Война России против Украины — главные события 20 мая

«Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия совсем не такое сильно и велико государство, которое он хотел изобразить», — подчеркнул Буданов.



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Глава ГУР отметил, что изо всех вариантов, которые были у Путина до начала полномасштабной войны, он выбрал самый жестокий и наихудший для себя, хотя «российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать».

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что, по мнению американской разведки, общественное мнение в РФ о войне против Украины не сможет заставить Владимира Путина прекратить вторжение.

В ГУР ранее сообщали, что Россия меняет пропагандистские нарративы на фоне военных неудач оккупантов в Украине и готовит общество к поражению.

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