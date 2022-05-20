«России нечего праздновать». Генерал Бен Ходжес прогнозирует кульминацию войны в конце лета — главное из интервью 20 мая, 17:52 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Бен Ходжес считает, что в Кремле паника, а к началу сентября у украинской армии будет достаточный потенциал для контрнаступления (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью Голосу Америки прогнозирует кульминацию российской войны в Украине в конце лета и подчеркивает, что военными успехами Путин похвастаться не может.

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России нечего праздновать

«Министерство обороны (Российской Федерации — ред.) показало себя как коррумпированный институт, а их солдаты — как убийцы, использующие оружие против гражданских объектов. Затем Путин даже дал почетные гвардейские звания бригаде, причастной к убийству гражданских в Буче. Поэтому я не думаю, что им есть что праздновать», — отметил он.

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В то же время, Ходжес признал, что Россия наносит Украине огромный экономический ущерб и блокирует экспорт зерна.

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе также обратил внимание на то, что во время парада 9 мая в Москве не только не объявили о какой-либо победе или всеобщей мобилизации, но там не было также главы МИД РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

«Я не знаю, что это значит за кулисами. Но мы знаем, что Путин персонально очень вовлечен во все детали военной кампании, что является признаком того, что, я думаю, в Кремле есть паника», — отметил Ходжес.

Он также оценил отсутствие заявления о мобилизации как то, что в Кремле понимают, что россияне не так уж поддерживают войну.

" Поэтому есть много проблем, как, думаю, показала эта очень мрачная и безутешная церемония 9 мая", — подытожил генерал.

Ходжес напомнил, что украинские военные и население борются за свой дом и защищают свои семьи, тогда как российские солдаты используются как пушечное мясо и их руководство не заботится о них.

Россияне выбирают такой путь, потому что они провалились во всем. Они перешли на войну на истощение, где вы просто используете цифры и пытаетесь уничтожить артиллерию противника, волю к тому, чтобы убивать солдат", — сказал он, объяснив, что это плохой выбор, поскольку он не улучшает логистическую ситуацию РФ, а человеческая сила заканчивается из-за попыток избежать мобилизации.

Ядерное оружие не даст Путину преимуществ

Бен Ходжес выразил в интервью убеждение, что российский диктатор вряд ли применит ядерное оружие «потому что это не даст ему никаких преимуществ», в отличие от его неиспользования.

«Если это давит на сплоченность и готовность стран оказывать помощь Украине, то угроза использования ядерного оружия дает ему определенные рычаги влияния», — пояснил он.

По словам бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, если Путин все же решится на использование ядерного оружия, то «ответ Запада будет, пожалуй, неядерным, но разрушительным, таким, который разрушит или серьезно повредит Черноморский флот России, и российские войска внутри Украины» .

Еще одним фактором, который, по мнению Ходжеса, снижает вероятность использования РФ ядерного оружия, является то, что «вокруг Путина есть люди, которые думают, что жизнь после Путина существует».

Кульминация в конце лета

Американский генерал во время интервью подчеркнул, что РФ не может продолжать свои действия до бесконечности.

«Думаю, кульминация настанет где-нибудь в конце лета, когда у них закончатся люди, амуниция и воля к борьбе», — сказал он.

Позже, комментируя то, что РФ ежедневно тратит на войну около $900 млн, Ходжес ответил: «С такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что к концу лета — конец августа, начало сентября — российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы вытеснить российские силы назад, по крайней мере, к линии 23 февраля. Думаю, это произойдет до сентября».

Западная поддержка Украины

Во время интервью американский генерал подчеркнул, что Путин не может просто сдаться и сказать, что был неправ.

«Россию надо победить на поле боя, нужно разбить российские силы на поле боя. Поэтому нельзя тормозить в предоставлении Украине помощи и ресурсов, которые ей нужны», — подчеркнул он.

Также, по словам Ходжеса, важно, чтобы все партнеры, поддерживающие Украину, были сплоченными, продлевали санкции и дипломатическое давление.

Генерал добавил, что кроме ресурсов нужно также, чтобы Украина смогла наладить внутреннюю логистическую сеть — «чтобы к солдатам поступали вещи, которые им нужны».

Изменение стратегии НАТО и сопротивление Турции вступлению в Альянс Швеции и Финляндии

Комментируя предстоящий саммит НАТО в Мадриде, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе выразил надежду, что Альянс пересмотрит концепцию сдерживания и поймет что «необходимо в первую очередь защищать, а не надеяться на возможность быстро развернуть силы».

«Думаю, что наши союзники вдоль восточных границ НАТО видели, что происходило в Буче. Они понимают, что в этом случае [в том случае, если Россия оккупирует какие-то территории — ред.] может не быть что освобождать и восстанавливать. Поэтому нельзя отдать ни клочка земли», — подчеркнул Ходжес.

Генерал добавил, что сейчас использование боеприпасов «превышает какие-либо оценки» и «странам придется посмотреть, производим ли мы достаточно собственных боеприпасов для длительного конфликта с такими темпами потребления».

Ходжес также отметил, что большего внимания заслуживает противовоздушная оборона и выразил надежду, что «Альянс и Соединенные Штаты разработают стратегию для Черноморского региона», что «касается наших испорченных отношений с Турцией».

По его словам, Турция напомнила странам Запада, что «как союзница в очень важном регионе, она ожидает уважения и того, что ее предостережения будут рассмотрены».

Генерал выразил убеждение, что Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

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