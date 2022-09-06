США не будут признавать Россию спонсором терроризма из-за нежелательных последствий для Украины — Белый дом 6 сентября, 21:29 Карин-Жан Пьер (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Вашингтон принял решение не признавать Россию государством-спонсором терроризма, поскольку это может привести к ослаблению поддержки Украины.

Об этом сообщила представитель Белого дома Карин-Жан Пьер во время брифинга.

Белый дом убежден, что провозглашение России спонсором терроризма может иметь нежелательные последствия для Украины и мира. По данным гуманитарных экспертов и организаций, это может серьезно повлиять на поставку помощи в отдельные районы Украины, добавила она.

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По ее словам, этот шаг Вашингтона нанесет ущерб гуманитарным усилиям по экспорту продовольствия в рамках «зернового соглашения».

«Это также подорвет беспрецедентные многосторонние условия, крайне действенные для привлечения к ответственности Путина, а также подорвет нашу способность поддерживать Украину за столом переговоров», — добавила она.

Карин-Жан Пьер отметила, что США уже ввели строгие ограничения, которые, по ее словам, по уровню соответствуют провозглашению России спонсором терроризма.

28 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Государственный департамент США объявить Россию государством-спонсором терроризма.

Ранее страна-агрессор заявила США, что если Вашингтон признает РФ страной — спонсором терроризма, Кремль сочтет такой шаг «точкой невозврата» в российско-американских отношениях.

Понятие «государство — спонсор терроризма» — термин, используемый Госдепартаментом США для обозначения тех стран, «которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Решение о признании той или иной страны «спонсором терроризма» принимает госсекретарь США. По состоянию на лето 2022 года в американский список государств — спонсоров терроризма входят четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.

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