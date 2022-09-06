Байден заявил, что не поддерживает признание РФ страной-спонсором терроризма 6 сентября, 06:44 Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает признание России государством — спонсором терроризма.

Об этом сообщает Reuters.

Байден негативно ответил на вопрос журналиста, поддерживает ли он такое решение.

11 августа Сейм Латвии признал Россию государством —спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийств гражданского населения.

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В среду, 28 июля, Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Государственный департамент США объявить Россию государством-спонсором терроризма.



Ранее страна-агрессор заявила США, что если Вашингтон признает РФ страной — спонсором терроризма, Кремль сочтет такой шаг «точкой невозврата» в российско-американских отношениях.

Понятие «государство — спонсор терроризма» — термин, используемый Госдепартаментом США для обозначения тех стран, «которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Решение о признании той или иной страны «спонсором терроризма» принимает госсекретарь США.

По состоянию на лето 2022 года в американский список государств — спонсоров терроризма входят четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.

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