Андрей Сибига заявил, что Россия пробует оправдать кражу ЗАЭС привлечением МАГАТЭ к ее переподключению (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал действия России на захваченной ею Запорожской АЭС и заявил, что оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к ее переподключению, которое представляет опасность, чтобы оправдать кражу.

В результате действий России Запорожская АЭС уже четвертый день остается без электроэнергии, что является уже десятым отключением электроэнергии на станции из-за оккупантов, напомнил Сибига на своей странице в соцсети X.

Он также отметил, что Россия построила 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке похитить станцию, подключить ее к сети и перезапустить.

«Самое страшное то, что российские руководители, которые работают над этим планом, настолько стремятся угодить своему начальству в Москве, что игнорируют любые проблемы ядерной безопасности. Мы уже видели такую модель поведения в 1986 году», — подчеркнул глава МИД Украины.

Сибига напомнил о других действиях России, повлекших угрозы, такие как преднамеренные удары возле ядерных объектов, в частности взрыв беспилотника возле Южно-Украинской АЭС и удар беспилотника по Чернобыльскому конфайнменту.

«Однако попытка России восстановить подключение ЗАЭС может быть худшей на сегодня, что создает наибольшие риски. Москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать свою кражу ЗАЭС», — заявил украинский министр.

Он назвал такой сценарий путем к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ.

«Мы требуем, чтобы агентство заняло принципиальную позицию. Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу. Мы призываем все страны, обеспокоенные ядерной безопасностью, четко дать Москве понять, что ее ядерные авантюры должны прекратиться», — говорится также в заявлении Сибиги.

23 сентября Министерство энергетики сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, через которую ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

25 сентября в НАЭК Энергоатом заявили, что на Запорожской атомной электростанции уже второй день подряд продолжается блэкаут из-за отключения единственной линии электропередачи.

«Это создает критическую ситуацию, которая угрожает безопасности не только Украины, но и странам Европы», — отметили в Энергоатоме.

Недавно 69-я Генеральная конференция МАГАТЭ приняла резолюцию, которая требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины.

