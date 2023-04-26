Политолог объяснил, о чем говорит массовая отмена парадов 9 мая

26 апреля, 17:17
NV Премиум
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Декорации в честь 9 мая на Красной площади в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Декорации в честь 9 мая на Красной площади в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV объяснил, о чем говорит массовая отмена парадов 9 мая.

«В России массовая отмена парадов. Почти все пограничные с Украиной области отменяют [парады], оккупированный Крым отменяет, оккупированная часть Херсонщины отменяет. Ключевое: теперь отменяют воздушный парад в Санкт-Петербурге», — перечислил Кошель в эфире Radio NV.

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Также он напомнил, что от проведения парада 9 мая решил отказаться Казахстан.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Венгрия Беларусь Александр Лукашенко Казахстан Кыргызстан 9 мая радио NV парад 9 мая

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