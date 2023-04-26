Политолог объяснил, о чем говорит массовая отмена парадов 9 мая
Декорации в честь 9 мая на Красной площади в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV объяснил, о чем говорит массовая отмена парадов 9 мая.
«В России массовая отмена парадов. Почти все пограничные с Украиной области отменяют [парады], оккупированный Крым отменяет, оккупированная часть Херсонщины отменяет. Ключевое: теперь отменяют воздушный парад в Санкт-Петербурге», — перечислил Кошель в эфире Radio NV.
Также он напомнил, что от проведения парада 9 мая решил отказаться Казахстан.