Политолог объяснил, о чем говорит массовая отмена парадов 9 мая 26 апреля, 17:17 NV Премиум Декорации в честь 9 мая на Красной площади в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV объяснил, о чем говорит массовая отмена парадов 9 мая.

«В России массовая отмена парадов. Почти все пограничные с Украиной области отменяют [парады], оккупированный Крым отменяет, оккупированная часть Херсонщины отменяет. Ключевое: теперь отменяют воздушный парад в Санкт-Петербурге», — перечислил Кошель в эфире Radio NV.

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Также он напомнил, что от проведения парада 9 мая решил отказаться Казахстан.