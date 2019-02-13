Россия отвергает все форматы обмена пленными – Геращенко Сегодня, 19:16 278 Цей матеріал також доступний українською Ирина Геращенко via Facebook Геращенко: Киев требует освобождения и пленных украинских моряков Ирина Геращенко via Facebook

Украинская сторона предложила России несколько вариантов обмена удерживаемых лиц, однако не получила согласия ни на одно из предложений, заявила представитель Украины в Трехсторонней контрактной группе в Минске Ирина Геращенко.

"Мы еще раз передали РФ предложение забрать 25 своих граждан и предложили разные форматы освобождения: широкий 25/25 и 19/72, предложили несколько других форматов. Если РФ не готова забрать всех своих, предложили несколько узких форматов, чтобы разблокировать процесс - начать с освобождения тех, кто нуждается в медлечении", - пояснила она.

Геращенко добавила, что Украина готова передать трех россиян из списка 25 российским консулам в обмен на украинских военных, которых четыре года удерживают в Донецке.

"Но и на это россияне не дают согласия", - сказала она.

По словам Геращенко, на заседании ТКГ украинская сторона снова потребовала немедленно освободить военнопленных моряков без всяких предпосылок.

"Мы требуем их освобождения, потому что они подпадают под п.6 Минских соглашение - немедленное освобождение всех незаконно удерживаемых, которых страна-агрессор удерживает в связи с конфликтом", - резюмировала политик.

Последняя попытка обсудить варианты обмена пленными была предпринята в конце декабря 2018 года. Тогда Геращенко заявила, что в вопросах освобождения заложников нет ни единого прогресса, на все компромиссные предложения украинская сторона получила отказ.

Кроме того, Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести на Донбассе, отказалась предоставить в такую группу своих судмедэкспертов и заявила, что не является участником конфликта.