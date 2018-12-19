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Последнее в году заседание в Минске прошло безрезультатно из-за позиции России – Геращенко

Сегодня, 15:44
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Геращенко рассказала о результатах переговоров в Минске

Фото: Ирина Геращенко via Facebook

Последнее в текущем году заседание Трехсторонней контактной группы в Минске завершилось безрезультатно из-за позиции России, заявила представитель Украины на переговорах по Донбассу Ирина Геращенко.

"Это было последнее заседание в этом году. К сожалению, для гуманитарной группы - безрезультатное из-за позиции РФ и их марионеток", - написала она в Facebook.

По ее словам, украинская сторона еще раз подтвердила предложение 27 декабря в 12:00 провести освобождение заложников и политзаключенных.

"Мы готовы немедленно помиловать 66 боевиков в обмен на 19 украинцев на оккупированных территориях Донецка и Луганска. Также мы еще раз подтвердили готовность передать РФ 23 россиян, задержанных и осужденных в Украине, в обмен на 23 украинцев, которые незаконно удерживаются в тюрьмах РФ", - подчеркнула она.

Позже Геращенко сообщила, что в вопросах освобождения заложников нет ни единого прогресса, на все компромиссные предложения украинская сторона получила отказ. 

Кроме того, Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести на Донбассе, отказалась предоставить в такую группу своих судмедэкспертов и заявила, что не является участником конфликта.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук заявлял, что украинская сторона предложила два варианта обмена пленными. Были предложены варианты по обмену по формуле 23 на 23 и 66 на 19.

Теги:   Обмен пленными Минск Ирина Геращенко Россия

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