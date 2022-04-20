56-й день войны — главное. На Донбассе ВСУ отразили десять атак, в Россию принудительно переселили уже полмиллиона украинцев 20 апреля, 07:57 Цей матеріал також доступний українською 70-летний местный житель Николай перебирается через разрушенный мост в селе Кухари (Киевская область) (Фото:REUTERS/Владислав Музиенко)

Среда, 20 апреля — 56-й день полномасштабного вторжения России в Украину.

Россия пытается активизировать наступление на востоке и на юге Украины, начав «битву за Донбасс». Как отметил вчера в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, сейчас на территории Украины и в приграничных районах РФ враг сосредоточил почти всю боеспособную часть своей армии.

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Между тем, все больше стран соглашаются поставлять в Украину тяжелое вооружение или наращивают такие поставки, чтобы помочь ВСУ противостоять оккупантам.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

07:20 Российские оккупанты пытались наступать на Изюмском направлении, основные силы брошены на Мариуполь — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 20 апреля.

Основные усилия противника сосредоточены на захвате города Мариуполь, продолжают штурмовые действия в районе завода Азовсталь.



На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дубравное. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов Орлан-10.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжают обстреливать передовые позиции украинских войск и искать слабые места в обороне по всей линии столкновения. Боевые действия идут в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.

07:07 На Донбассе украинские военные отбили 10 атак войск РФ: сбили самолет и вертолет

На территории Донецкой и Луганской областей военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак российских оккупантов в сутки. Об этом сообщает пресс-центр ООС. Украинские бойцы уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и две единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.



05:13 Оккупанты бомбили больницу в Николаевской области, есть раненые

В результате удара 19 апреля уничтожено отделение диализа, приемное отделение, а операционная осталась без стеклопакетов.

04:42 Оккупанты принудительно переселили в РФ 500 тысяч украинцев

Оккупанты уже принудительно переселили в РФ 500 тысяч украинцев. Среди них — 121 тысяча детей.

04:34 Украина отражает многочисленные попытки наступления РФ на Донбассе вопреки усилению атак — Минобороны Британии

Украинские защитники успешно отражают многочисленные попытки наступления российских войск на Донбассе, несмотря на увеличение обстрелов и ударов РФ в Донбассе, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

03:30 Производитель дронов-камикадзе Switchblade передаст Украине 100 своих беспилотников

Производитель дронов-камикадзе Switchblade, американская компания AeroVironment, бесплатно предоставит Украине 100 беспилотников Quantix Recon и обучение Министерству обороны и Силам терробороны.

03:26 Оккупанты печатают бюллетени для псевдореферендума в Херсонской области

В Херсонской области российские оккупанты продолжают подготовку к так называемому «референдуму». Они печатают бюллетени, распространяют агитационную продукцию.

02:59 США готовят еще один пакет помощи Украине на 800 млн долларов — CNN



Соединенные Штаты готовят еще один пакет помощи Украине на сумму 800 млн долларов, сообщает CNN со ссылкой на трех высокопоставленных должностных лиц администрации президента США и двух источников, знакомых с планом.

По их информации, новый пакет может быть одобрен в течение следующих 36 часов. В то же время, сроки не зафиксированы, и это может произойти в ближайшие дни, а размер пакета также может измениться «в последнюю минуту».

01:51 За сутки ВСУ поразили девять воздушных целей оккупантов

Подразделения противовоздушной обороны всех сил обороны государства используют все имеющиеся огневые средства — зенитные ракеты, переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе иностранного производства, зенитные установки и другие средства поражения.

01:14 The Wall Street Journal показал карту разрушений Мариуполя из-за боевых действий

Издание The Wall Street Journal опубликовало карту разрушений, осажденной российскими оккупантами Мариуполя в результате боевых действий.

Как сообщает издание, анализ радарных данных со спутников, проведенный компанией Masae Analytics, использующей спутниковые данные для оценки повреждений зданий, показал, что на 5 апреля пострадала большая часть города.

Отмечается, что бои сравняли с землей большую часть Мариуполя, более месяца находящегося в осаде захватчиками из РФ.

00:51 Байден о визите в Украину: «Я не знаю»

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что не уверен, приедет ли с визитом в Украину. Он добавил, что ранее бывал в Украине много раз.

00:05 У Украины сейчас больше истребителей, чем две недели назад — Пентагон



Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что другие страны передали Украине дополнительные запчасти, позволившие нашей стране поднять в воздух больше самолетов.

«Не вдаваясь в то, что поставляют другие страны, скажу, что они [украинцы] получили дополнительные платформы и запчасти, чтобы увеличить свой [авиа]флот, размер своего авиапарка. Видимо, остановлюсь на этом… Под платформой в этом случае имеется в виду самолет», — заявил Кирби на брифинге 19 апреля.

На том же брифинге представитель Пентагона сказал, что Украина получила от других стран танки, запчасти и помощь для ремонта танков и самолетов.

«Сейчас у них [украинцев] больше истребителей, чем было две недели назад. Это не случайность, это потому, что другие страны, имеющие опыт с такими типами самолетов, смогли помочь им поднять в небо больше самолетов».

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