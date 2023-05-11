«Провал дипломатии». Проблемы с эмоциональным состоянием были у всех лидеров государств на параде у Путина — эксперт по невербальной коммуникации 11 мая, 13:48 NV Премиум По словам эксперта по невербальной коммуникации, приехавшие к Путину на парад лидеры иностранных государств заметно нервничали (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью Radio NV рассказал, что у всех лидеров государств, участвовавших в параде 9 мая в Москве были заметны проблемы с эмоциональным состоянием.

«Учитывая, как они там все выглядели, можно сказать, что проблемы с эмоциональным состоянием были у всех. Вот это я точно могу сказать. Присутствие этих политиков на этом параде было настолько вынужденным, что их поведение никак не могло это скрыть», — сказал Ким в эфире Radio NV.

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По словам эксперта по невербальной коммуникации, важно обратить внимание не на те невербальные или мимические признаки, которые были, а на те, которых не было.