«Атмосфера — достаточно удручающая». Психолог анализирует полный провал Кремля — парад, жалкого Путина, хитрого Лукашенко и недовольных гостей 10 мая, 14:20 NV Премиум Церемония возложения цветов в День победы. Москва. 9 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Alexei Maishev/Pool via REUTERS)

Парад ко Дню победы в России стал полным провалом Кремля в дипломатическом смысле, убежден Валентин Ким, психолог и эксперт по невербальной коммуникации.

Для Radio NV он проанализировал достаточно удручающую атмосферу на Красной площади, вид диктатора Владимира Путина и поведение хитрого белорусского узурпатора Александра Лукашенко, а также эмоциональные проблемы у лидеров других государств, присутствовавших на параде 9 мая.

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— Начнем с кровопийцы Лукашенко. Уже появилась теория, что диктатор, известный своей хитростью, просто имитировал, что ему плохо, чтобы быстро «спетлять» и не участвовать в других официальных мероприятиях, не говорить с Путиным. Как вы оцениваете то, что 9 мая с ним происходило?