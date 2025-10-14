ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить Грузии компенсацию за нарушение прав человека в 2008 году

14 октября, 17:30
Поделиться:
ЕСПЧ принял решение о выплатах Россией компенсаций Грузии (Фото: Adrian Grycuk via wikipedia)

ЕСПЧ принял решение о выплатах Россией компенсаций Грузии (Фото: Adrian Grycuk via wikipedia)

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить Грузии компенсацию за нарушение прав человека во время войны в 2008 году. Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.

Отмечается, что в целом Россия должна выплатить 253 млн евро в течение трех месяцев с даты вступления решения в окончательную силу. После этого в течение 18 месяцев правительство Грузии должно распределить выплаты между 29 тыс. пострадавшими.

Реклама

Читайте также:
Оксана Забужко
Оксана Забужко
Помним о войне, пришедшей «после Ялты» 8 августа

ЕСПЧ установил, что среди нарушений со стороны России были чрезмерное применение силы, незаконное содержание под стражей, жестокое обращение, незаконные ограничения доступа к жилью, земле, другому имуществу и тому подобное.

Грузия подала иск против РФ в августе 2018 года. В 2022 году Россия перестала быть членом Совета Европы и участником Европейской конвенции о защите прав человека.

Читайте также:
ПАСЕ поддержала создание международной комиссии по компенсации Украине ущерба из-за агрессии РФ

Россия вторглась в Грузию 8 августа 2008 года. Поводом для этого стала поддержка РФ сепаратистов в Абхазии и Южной Осетии. Еще 7 августа 2008 года войска РФ начали перебрасывать в зону конфликта. Кроме этого, как отмечал в январе 2022 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в тот день Россия эвакуировала часть своего дипперсонала из Тбилиси и осуществила первую в истории масштабную кибератаку на сайты грузинских властей.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Россия Грузия Права человека ЕСПЧ Российско-грузинская война Компенсации Нарушения Россия-Грузия Выплаты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies