ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить Грузии компенсацию за нарушение прав человека в 2008 году

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить Грузии компенсацию за нарушение прав человека во время войны в 2008 году. Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.

Отмечается, что в целом Россия должна выплатить 253 млн евро в течение трех месяцев с даты вступления решения в окончательную силу. После этого в течение 18 месяцев правительство Грузии должно распределить выплаты между 29 тыс. пострадавшими.

ЕСПЧ установил, что среди нарушений со стороны России были чрезмерное применение силы, незаконное содержание под стражей, жестокое обращение, незаконные ограничения доступа к жилью, земле, другому имуществу и тому подобное.

Грузия подала иск против РФ в августе 2018 года. В 2022 году Россия перестала быть членом Совета Европы и участником Европейской конвенции о защите прав человека.

Россия вторглась в Грузию 8 августа 2008 года. Поводом для этого стала поддержка РФ сепаратистов в Абхазии и Южной Осетии. Еще 7 августа 2008 года войска РФ начали перебрасывать в зону конфликта. Кроме этого, как отмечал в январе 2022 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в тот день Россия эвакуировала часть своего дипперсонала из Тбилиси и осуществила первую в истории масштабную кибератаку на сайты грузинских властей.