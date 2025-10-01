ПАСЕ поддержала создание международной комиссии по компенсации Украине ущерба из-за агрессии РФ

1 октября, 22:53
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала создание международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины (Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook)

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду, 1 октября, единогласно поддержала проект конвенции о создании международной комиссии по рассмотрению заявлений Украины о возмещении убытков из-за российской агрессии.

Об этом сообщила народный депутат и член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

По ее словам, вывод ПАСЕ закрепил, что Россия должна понести юридические последствия за свои международно-противоправные действия против Украины.

Как отметила Кравчук, комиссия позволит не только Украине как государству, но и физическим и юридическим лицам подавать иски о нанесенном Россией ущербе. Ее решения будут окончательными и будут становиться правовой основой для возмещения.

Нардеп также отметила, что этот новый инструмент будет вторым элементом компенсационного механизма после Реестра убытков, который уже получил более 60 тысяч заявлений от пострадавших.

9 сентября заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая сообщила, что в Гааге начался финальный раунд переговоров по запуску компенсационного механизма для Украины, через который будут осуществляться выплаты пострадавшим в результате агрессии РФ.

В марте Мудрая отмечала, что за все время военной агрессии РФ, которая началась в 2014 году, нанесенный Украине общий ущерб может достигать $1 трлн.

1 апреля в Гааге состоялось первое заседание Межправительственного переговорного комитета по созданию Комиссии по рассмотрению заявлений на компенсацию ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ.

17 мая 2023 года более 40 стран подписали политическую декларацию о создании Реестра убытков, причиненных агрессией РФ.

