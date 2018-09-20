Россия заявила о возможном выходе из Совета Европы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможном выходе России из Совета Европы.
Об этом Матвиенко заявила на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
"У нас назревает решение выйти из Совета Европы, я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну значит так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно",- цитирует Матвиенко ресурс РИА Новости.
Ранее Госдума РФ решила не перечислять в 2018 году членские взносы в бюджет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
В сентябре 2018 года Украина ради борьбы с финансовым шантажом РФ внесла в бюджет Совета Европы $400 тыс.
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ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.
Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.
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