20 сентября 2018, четверг

"Худший сценарий не сработал": комитет ПАСЕ предлагает усложнить процедуру наложения санкций

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Регламентный комитет ПАСЕ предлагает проголосовать за усложнения процедуры введения санкций

Регламентный комитет ПАСЕ предлагает проголосовать за усложнения процедуры введения санкций

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы предлагает усложнить процедуру введения санкций против национальных делегаций, поэтому применить санкционный механизм к РФ может стать крайне сложно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев по итогам заседания комитета.

"Позитив: пока не сработал худший сценарий, когда Ассамблея полностью отменяет возможность введения санкций против делегаций стран, которые грубо нарушили принципы демократии, верховенства права и прав человека. Негатив: регламентный комитет предлагает проголосовать за усложнения процедуры введения санкций, чтобы сделать шаг навстречу шантажистам", - написал Арьев.

По его словам, главная борьба еще впереди, ведь голосование за поправки и окончательное принятие решения состоится 9 октября на сессии Ассамблеи, поэтому сейчас "главное мобилизовать здоровые силы на сессию ПАСЕ".

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.

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