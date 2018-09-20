"Худший сценарий не сработал": комитет ПАСЕ предлагает усложнить процедуру наложения санкций

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы предлагает усложнить процедуру введения санкций против национальных делегаций, поэтому применить санкционный механизм к РФ может стать крайне сложно.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев по итогам заседания комитета.
"Позитив: пока не сработал худший сценарий, когда Ассамблея полностью отменяет возможность введения санкций против делегаций стран, которые грубо нарушили принципы демократии, верховенства права и прав человека. Негатив: регламентный комитет предлагает проголосовать за усложнения процедуры введения санкций, чтобы сделать шаг навстречу шантажистам", - написал Арьев.
По его словам, главная борьба еще впереди, ведь голосование за поправки и окончательное принятие решения состоится 9 октября на сессии Ассамблеи, поэтому сейчас "главное мобилизовать здоровые силы на сессию ПАСЕ".
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ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.
Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.
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