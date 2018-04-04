Россия объявила о высылке венгерского дипломата

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Россия выслала венгерского дипломата

Россия выслала венгерского дипломата

Министерство иностранных дел объявило о высылке из страны сотрудника посольства Венгрии.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ для соответствующего объявления был вызван посол Венгрии Янош Балла.

Высылка венгерского дипломата является ответной мерой РФ "на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за дела Скрипалей".

Венгрия в связи с отравлением в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии выслала одного российского дипломата.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию.

В результате Великобритания объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.

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