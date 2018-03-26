Венгрия и еще ряд стран присоединились к дипломатическим санкциям против России

Венгрия стала 21 страной, присоединившейся к изоляции России из-за отравления в Солсбери

Венгрия в связи с отравлением в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии высылает одного российского дипломата.

О решении, синхронном уже около с 20 странами, сообщили в Министерстве иностранных дел Венгрии.

"Основываясь на том, что обсуждалось на встрече Европейского совета, Венгрия высылает российского дипломата, который также занимался разведывательной деятельностью", - говорится в заявлении МИД Венгрии.

Также Нидерланды и Албания высылают двух российских дипломатов, Норвегия – одного.

Напомним, в понедельник, 26 марта, уже 16 стран ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия и Украина объявили о решении выслать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля (всего - 21 страна).

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила о том, что существует веские доказательства того, что 13 выдворяемых из Украины российских дипломатов являются сотрудниками спецслужб Российской Федерации.

Наиболее численным стало количество высланных дипломатов РФ из США (60 человек).

Первой выслала россиян Великобритания (23 дипломатов). В ответ Россия высылает 23 британских дипломатов.

Кроме того, в Госдуме России пообещали зеркальные шаги в ближайшем будущем в отношении каждой из стран, поддержавших Лондон по делу Скрипаля.

О развитии и деталях противостояния с последующей изоляцией России читайте в спецтеме НВ.