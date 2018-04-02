Россия объявила о высылке черногорского дипломата

МИД России объявил о высылке одного черногорского дипломата в ответ на аналогичные действия Подгорицы из-за отравления в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля.

В МИД России для вручения соответствующей ноты был вызван посол Черногории Рамиз Башич.

"Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata сотрудника черногорского посольства", - сказано в сообщении.

28 марта правительство Черногории объявило одного российского дипломата персоной нон грата и отозвало согласие на назначение почетного консула Российской Федерации в связи с отравлением Скрипаля.

В правительстве добавили, что высылка дипломата является актом солидарности с Великобританией.

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14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

В связи с отравлением Скрипаля ряд стран также объявили о высылке российских дипломатов - среди них страны ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия, Украина, Молдова.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. В свою очередь, несколько стран отказались высылать российских дипломатов, среди них Австрия и Болгария.

МИД РФ объявил о зеркальных мерах в отношении США и закрытии генконсультства в Санкт-Петербурге.

27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В ответ Россия пошла на зеркальные меры, в частности, выслала 13 украинских дипломатов.