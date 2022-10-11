РФ планировала массированную ракетную атаку на Украину еще до удара по Крымскому мосту — Белый дом 11 октября, 11:02 Такую массированную атаку невозможно спланировать за несколько дней, отметили в Белом доме (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

США считают, что Россия планировала массированную ракетную атаку на Украину еще до подрыва Крымского моста.

Об этом в комментарии CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета по национальной безопасности Джон Кирби.

«Вероятно, это было то, что они планировали в течение довольно долгого времени. Это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить их планирование», — сказал Кирби.

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По его словам, пока трудно говорить о смене кремлевским диктатором Владимиром Путиным стратегии войны — переходе к подрыву морального духа жителей Украины и нанесению разрушительного ущерба городам и инфраструктуре.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины.

Известно о ракетных ударах по 14 областях Украины, в частности по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Одесской областях. Главными целями армии РФ в областях Украины стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей вследствие этого есть перебои со электро- и водоснабжением, с интернетом.