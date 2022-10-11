Три главных вывода. Что показал массированный ракетный обстрел Украины 11 октября, 09:37

Для массированного обстрела российскими войсками гражданских объектов в мирных украинских городах есть проверенное историей определение: это хуже преступления — это ошибка

Це помилка, до якої Кремль змусили успіхи наших воїнів.

Усі, хто віддавав злочинні накази вдарити ракетами і дронами, неодмінно будуть покарані. Хочу звернути увагу на такий аспект.

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Росіяни і раніше били ракетами по енергетичній інфраструктурі, житлових будинках, школах і лікарнях в Україні. Але масована атака 10 жовтня красномовно свідчить про їх розгубленість і знервованість. Адже вона контрпродуктивна і матиме для Росії руйнівні наслідки.

По-перше, Москва не досягла жодної військової мети. Жодної. Навпаки — наші захисники і захисниці отримали додаткову мотивацію швидше вигнати ворога, який обстрілює міста в тилу, де живуть їхні близькі.

По-друге, тепер непотрібні жодні додаткові аргументи, щоб доводити: Росія — це держава-терорист, держава спонсор тероризму. Усі, хто після цього спробує співпрацювати з РФ, заперечувати терористичну сутність московського режиму, будуть мати очевидні проблеми з поясненнями.

Більше того — усі російські лоялісти, відкриті та «гібридні» агенти впливу на заході тепер опиняються на роздоріжжі. Вони повинні або засудити людожерські дії Кремля, або підтримати їх. Уникнення чіткої позиції - це фактична підтримка злочинів.

Москва не досягла жодної військової мети

Так само у російських діячів, які не схвалюють ці злочини, лишилося зовсім мало часу, що проявити свою незгоду і відмежуватися публічно. Бо потім доведеться ділити відповідальність.

По-третє, якщо останніми місяцями у розмовах з партнерами нам доводилося шукати способи не допустити «втоми» від України, то тепер росіяни все зробили за нас. Вони чітко показали, що свідомо влаштовують гуманітарну кризу, яка вдарить не тільки по Україні, а по всій Європі.

Знищення інфраструктури життєзабезпечення може спровокувати нові хвилі біженців. Сотні тисяч людей, які повернулися з Європи, можуть бути змушені знову шукати там порятунку. До них приєднаються мільйони. Адже руйнування енергосистеми — це не тільки про опалення. Це про їжу і воду, каналізацію, про хвороби і усі супутні наслідки.

На цьому тлі значно простіше пояснювати, навіщо нам дуже швидко потрібна додаткова зброя, насамперед — засоби ППО та ПРО. Наші фахівці довели свою майстерність, збивши ледь не половину ракет та дронів-камікадзе. Надавши силам оборони України більше засобів, можна суттєво знизити рівень загрози з повітря.

Найближчими днями під час зустрічей у форматі «Рамштайну» та у штаб-квартирі НАТО буде потрібно менше слів. Росіяни самі роблять, щоб максимально розширити перелік законних цілей для нейтралізації ризиків.

P.S. Головне. Людське.

Я був зворушений багатьма повідомленнями від колег та партнерів з різних країн, які висловлюють беззастережну підтримку Україні і засуджують дії Кремля. Це щира реакція людей, які мають чіткі уявлення про добро та зло, про честь, гідність, порядність.

Вони обтяжені відповідальністю і дбають про свої країни. Але багато з них все чіткіше усвідомлює, що з нинішнім кремлівським режимом у цивілізованого світу не може бути нічого спільного.

Втрати дуже болючі - адже загинули українці. У цьому ми відрізняємось від росіян.

Перемога не настане завтра, але вона точно стала ближчою. Ми маємо міцніше тримати стрій, щоб це сталося якнайшвидше.

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