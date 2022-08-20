Оккупанты не имеют прогресса на поле боя в Украине — Пентагон

20 августа, 04:04
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Позиции российской армии ослабли. Оккупанты не имеют прогресса на поле боя в Украине.

Об этом говорилось на брифинге Пентагона.

Высокопоставленный чиновник Пентагона отметил, что россияне несут большие потери и не могут продвигаться вперед. По его словам, ВСУ успешно ослабляют российские войска на востоке.

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Представитель Пентагона также прокомментировал последние события в Крыму, прежде всего, взрывы в Новофедоровке.

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«У меня нет общей оценки влияния недавних атак, особенно на аэродром, но мы видим общую картину того, что российские силы гораздо уязвимее. Мы видим движение российских войск для защиты своих уязвимых мест», — сказал он.

https://www.youtube.com/embed/cRiDPyHBDBo
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Пентагон Война в Украине Война России против Украины

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