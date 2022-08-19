Пентагон считает базы и склады в Белгороде законными целями для ВСУ

19 августа, 19:05
В четверг вечером, 18 августа, в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В четверг вечером, 18 августа, в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В США считают российские базы и склады боеприпасов в Белгороде законными целями для украинской армии, заявил неназванный чиновник западной разведки на закрытом брифинге Пентагона.

Об этом сообщила журналист ITV Эмма Берроуз в Twitter.

Чиновник сообщил, что такие цели, как Белгород в России «являются законными целями, которые не ставят под угрозу территориальную целостность РФ».

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https://twitter.com/EJ_Burrows/status/1560594899631673346
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«Думаю, мы можем предположить атаки украинцев в тылу врага», — сказал он, комментируя взрывы в Белгороде и во временно оккупированном Крыму.

В четверг вечером, 18 августа, в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, а жителей близлежащих сел эвакуировали.

Также, по данным западной разведки, в результате взрывов на военном аэродроме Саки в оккупированном Россией Крыму страна-агрессор потеряла больше половины боевой морской авиации Черноморского флота.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Российская агрессия Пентагон Белгород

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