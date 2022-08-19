В Севастополе прозвучали взрывы, оккупанты заявили о «работе ПВО» 19 августа, 22:05 Пропагандистские СМИ сообщают, что на видео — работа ПВО в оккупированном Севастополе 19 августа (Фото:скриншот видео / Крымский ветер / Telegram)

Жители оккупированного Россией Севастополя в Крыму вечером в пятницу, 19 августа, сообщили о звуках взрывов.

Telegram-канал Крымский ветер пишет, что в течение минуты в Севастополе слышали «девять пусков ракет». Российское Агентство.Новости со ссылкой на двух жителей Севастополя сообщает о пяти-семи «то ли взрывах, то ли выстрелах».

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Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что «хлопки» в центре оккупированного города и в районе Стрелецкой бухты были работой ПВО и корабельной артиллерии, которые якобы сбили беспилотник.

Перед этим российские оккупанты заявили о «работе ПВО» в Евпатории.

9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. Американские СМИ сообщили, что за взрывами стоит Украина, в Минобороны это не подтверждали.



Генштаб ВСУ на следующий день после взрывов на аэродроме сообщил об уничтожении девяти российских самолетов. По данным издания Forbes, в результате взрывов на аэродроме Саки было уничтожено от восьми до 24 единиц российской авиатехники.



Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.



Вечером 18 августа в Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома Бельбек под Севастополем — одной из главных баз российской военной авиации на оккупированном полуострове.



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