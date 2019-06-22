С 8 июля Россия не будет принимать рейсы грузинских авиакомпаний Сегодня, 19:23 Цей матеріал також доступний українською Agenda. ge Россия не будет принимать рейсы грузинских авиакомпаний Agenda. ge

Россия с 8 июля временно приостанавливает полеты грузинских авиакомпаний.

Причина приостановки полетов — «необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», — сообщает Интерфакс.

В Минтрансе России утверждают, что общая сумма задолженности грузинской стороны составляет 792 543 долларов США и 592 251 рублей.

В России отметили, что запрет будет действовать до момента полного погашения грузинской стороной задолженности.