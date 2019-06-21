Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией Вчера, 21:35 Цей матеріал також доступний українською Кремль Владимир Путин Кремль

Президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию.

Об этом говорится в указе об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан.

«С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», — говорится в документе.

В свою очередь МИД России рекомендует российским гражданам в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию из-за «осложнения внутриполитической ситуации» и массовых беспорядков.

Напомним, что 20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов по-русски. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По последним данным, в протестах пострадали 240 человек. Полиция Грузии задержала 305 человек.