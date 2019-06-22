Андрей Кокотюха
Космос, детективы, личное
Павел Казарин
Правила профессии
Дмитрий Бондар
Нервные клетки восстанавливаются. 10 популярных мифов о работе мозга
Анна Деревянко
Зеленый свет для бизнеса? Как прошла вчерашняя встреча с президентом
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Часть российских авиакомпаний прекратила продажу билетов в Грузию

Сегодня, 13:42
Цей матеріал також доступний українською
Часть российских авиакомпаний прекратила продажу билетов в Грузию - фото

avia.ru

Некоторые российские авиакомпании уже начали выполнять указ президента РФ Владимира Путина о запрете авиарейсов в Грузию.

Об этом сообщает грузинский портал Rustavi2.

Ранее президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, запрет на полеты и поездки останется в силе до тех пор, пока не будут «устранены все угрозы российским гражданам в Грузии и не нормализуется ситуация в стране».

Напомним, что 20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов по-русски. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По последним данным, в протестах пострадали 240 человек. Полиция Грузии задержала 305 человек.

Теги:   Авиакомпания Россия-Грузия Россия Грузия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 21:02

img
Два игрока Шахтера попали в сферу интересов итальянского клуба — СМИ
Футбол

Вчера, 23:50

img
Неймар согласился на все условия для возвращения в Барселону — СМИ
Футбол

Вчера, 19:39

img
Стала известна должность Срны в Шахтере

ТОП 3

Геополитика

20 июня, 23:18

img
Катастрофа MH17: Германия прокомментировала выводы международной следственной группы
8552
Геополитика

Вчера, 20:11

img
Катастрофа MH17: Нидерланды разочарованы заявлениями премьера Малайзии
4848
Геополитика

20 июня, 16:18

img
Путин впервые прокомментировал возможность обмена украинских политзаключенных и моряков
4657