Это поражает. Как во время войны используется украинское оружие 4 июля, 12:32

Война стала новым открытием украинского ВПК

Что поразило, в порядке очередности:

1. Стугна — противотанковый комплекс. Первой поразила она, показав высшую эффективность ликвидирования танков «второй армии мира». Дальность стрельбы — до 5 тыс. метров. Оператор находится в 50 метрах от станции. Стоимость ракеты меньше $20 тыс, что дешевле конкурентов.

Видео дня

2. «Нептун» — противокорабельный комплекс. Заявил о себе на весь мир, затопив двумя ракетами (!) флагман российского флота «Москву», личную гордость Путина, стоимостью около $1 млрд. Дальность стрельбы — 280 км. Стоимость пуска 1 ракеты — около $0,5 млн (по аналогии с прототипами Х-35).

3. 2С22 «Богдана» — самоходная гаубица калибра 155 (NATO). Именно она эффективно деоккупировала остров Змеиный. Наша собственная технология. Стандарт НАТО. Максимальная прицельность стрельбы — 60 км. Быстрострельность до 6 выстрелов в минуту. Два пункта управления.

4. ОТРК «ГРОМ». Впервые о его применении узнал после ракетных обстрелов Одессы. Комплекс построен на базе твердотопливной баллистической ракеты. Радиус действия заявлен в 280 км (экспортная версия), озвучена возможность создания версии с радиусом до 500 км. Площадь поражения — 10 тыс. кв. м. Траектория полета — аэробалистическая (эффективно противостоит системам ПВО). Это мощный щит. Ракета способна поражать наземные, воздушные и морские цели.

5. Украинские беспилотники. Самый известный, пожалуй, Валькирия. Беспилотник может поднимать тяжелые грузы на разных маршрутных расстояниях: ориентировочно 10 кг на 20 км; около 20 кг на 15 км; ориентировочно 30 кг на 2 км.

А самый яркий, пожалуй, PD-2. Видео пикирования которого на НПЗ Медведчука стало вирусным в сети. Создан организацией «Народный проект» вместе с компанией UkrSpecSystems. Беспилотник имеет размах крыла 5 м. Максимальный взлетный вес 55 кг с учетом полезной нагрузки 19 кг. Это позволяет использовать камеру с тепловизором. Беспилотник может развивать скорость до 140 км/ч и подниматься на высоту до 4,7 км. Крейсерская скорость составляет 100 км/ч. Максимальная дальность связи — около 200 км.

Можно продлить дроном-камикадзе ST-35 «Гром» от частной компании НПП «Атлон Авиа». Боевой радиус — 30 км. Время полета — 1 час. Бомбовая погрузка 3,5 кг. Скорость 120 км/ч.

6. РСЗО «Ольха». Максимальная дальность 130−200 км. Точность 10−30 метров в зависимости от дальности.

7. Ну и Кольчуга (станция радиотехнической разведки). Это пассивный радарный комплекс. «Кольчуга» не излучает электромагнитные импульсы. В то же время, «Кольчуга» выявляет цель по излучению бортовых радио- и электротехнических приборов, установленных на цели.

Радиус действия: 600 км в глубину территории, 150 км по фронту. Для воздушных целей на высоте до 10 км радиус действия в глубину территории составляет до 800 км.

8. Программное обеспечение.

Которое помогает как в построении надежной защищенной связи, управлении беспилотниками, синхронизации карт и информации для разных воинских подразделений Украины, автоматической фиксации координат выявленных целей и организации корректировки огня.

У Украины есть еще собственные модификации танков, собственные бронеавтомобили.

Наша главная задача сегодня — победить в этой войне. Враг знает наши сильные места и пытается бить по ним.

Однако.

Нам следует использовать принципы мобилизационной экономики, где правительство концентрирует главные ресурсы для производства в нужном количестве нужных оборонных систем.

Для этого нужно расширять госзаказ, активно привлекать предприятия частного сектора, которые могут в разы увеличить (гораздо быстрее и дешевле госкомпаний) производство современных беспилотников; создать производство как пороха, так и снарядов, реактивных систем; производить различные компоненты вооружений для сборки на спец предприятиях; производят броневики, стрелковое оружие, средства разведки и радиолокационной борьбы и многое другое.

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